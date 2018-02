16 febrero, 2018

El entrenador “Xeneize” además respondió al por qué no dispone de Ramón “Wanchope” Abila en el once inicial y dijo que: “en la posición de él está (Carlos) Tevez y (Walter) Bou”. “Al “Apache” lo ubico de nueve porque el equipo necesita un poco más de fútbol y por eso hay un mediocampista más y no otro delantero”, indicó.