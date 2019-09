24 septiembre, 2019

En River vs Vélez, Andrés Merlos sancionó dos penales de manera incorrecta e ignoró otros dos, entre varias faltas de gravedad. En San Lorenzo vs Boca, Mauro Vigliano anuló mal un gol xeneize y no expulsó a Carlos Tévez por una brusca patada. Por último, Hernán Mastrángelo sancionó un insólito penal a favor de los locales en Talleres vs Gimnasia y Esgrima.